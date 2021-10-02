Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 обновлен в Свердловской области

В столице Урала за сутки инфекция выявлена у 128 человек, также COVID-19 диагностирован у жителей Арамильского, Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Невинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Таким образом, общее число случаев составило 140 001 пациента. 703 свердловчана находятся в тяжелом состоянии, из них 369 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за прошедшие сутки коронавирус зафиксирован у 25 219 человек в 85 регионах страны, за время пандемии выявлено 7 560 767 случаев инифицирования.
Число выписанных из больниц жителей региона увеличилось до 128 982 человек, из них 485 пациентов выздоровели за минувшие сутки.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 17 852 россиян, общее число достигло 6 710 574 человек.
Общее число зарегистрированных летальных случаев составляет 6 372 человек.
В России с начала пандемии от инфекции умерло 209 028 пациентов, из них 886 скончались с 1 по 2 октября.