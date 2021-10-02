Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 обновлен в Свердловской области

Больше всего случаев с 1 по 2 октября зафиксировано в Екатеринбурге

В столице Урала за сутки инфекция выявлена у 128 человек, также COVID-19 диагностирован у жителей Арамильского, Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Невинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.