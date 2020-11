В России за минувшие сутки зарегистрировано 18 257 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Общее число выписанных пациентов составило 1 236 033 человека, из них 10 360 россиян вылечились за последние сутки. С 1 по 2 ноября подтвердили 238 летальных случаев от коронавируса, с начала пандемии от инфекции скончались 28 473 человека. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки провели 512 тысяч тестов на COVID-19, под наблюдением врачей остается 393 667 человек.

