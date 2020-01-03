Синоптики обещают тагильчанам снежную и ветренную погоду
Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на предстоящие выходные ожидаются снегопады и усиление ветра. При этом дневная температура воздуха не будет опускаться ниже -2 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 4 января, будет облачно и снежно. Температура воздуха днем -1 градус, ночью — до -5 градусов. Ветер юго-западный, до 20 м/с.
5 января также ожидаются снегопады. Днем столбик термометра опустится до -2 градусов, ночью похолодает до -3 градусов. Ветер южный, со скоростью 17 м/с.
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