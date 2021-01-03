Превышение ПДК сероводорода в 17,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 января

Содержание вещества превысило разовую предельно допустимую концентрацию в 17,5 раза — 0,14 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3. Показатели других загрязняющих веществ — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — остались в норме. Замеры проходили при температуре воздуха -16 градусов и юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.
Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве.
Напомним, вчера, 2 января, прибор не зафиксировал воздухе загрязняющих веществ при замерах на площади Танкостроителей.