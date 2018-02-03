Свердловские главврачи будут наказываться за запущенный рак

Если у человека заподозрили онкологическое заболевание, то, согласно новому приказу, даётся максимум две недели на дальнейшее обследование, причём вне очереди. Речь идёт о любой лечебной сети, где наблюдается человек по месту жительства. Все этапы постановки диагноза будут отслеживаться в специальной базе.

Медики уверены, что затянутое на месяцы обследование может привести к развитию рака в третью-четвертую стадии.

В Свердловской области для обследования есть всё необходимое оборудование.

У нас маммографов, наверное, больше, чем в любом другом регионе. Цифровые маммографы – это же использовать надо все для ранней диагностики добавил он.

Если сроки обследования нарушены, то главные врачи будут попадать под санкции. В прошлом месяце, к примеру, пять главных врачей лишились выплат из-за нарушения маршрутизации пациентов.

Тем не менее, в медицине бывают случаи, когда за полгода до постановки диагноза в запущенной стадии больной проходил обследование у разных специалистов. Для налаживания взаимодействия в этом ключе планируется обмениваться информацией с фондом обязательного медицинского страхования.

Я буду совмещать все запущенные раки пофамильно с посещениями в общей лечебной сети пообещал главный онколог.

Зачастую виноваты и сами пациенты, поскольку они могут годами не ходить к специалистам, уверен Шаманский.