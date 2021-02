В Свердловской области за сутки выявлено 334 случая COVID-19

Со 2 по 3 февраля в Свердловской области зафиксировано 334 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области снижается число тяжело больных коронавирусом За минувшие сутки больше всего случаев инфекции зафиксировано в Екатеринбурге, там заболело 160 человек. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Реж, Североуральска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Тавдинского городского округа. С начала эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 71 479 случаев COVID-19. 337 человек находятся в стационарах в тяжелом состоянии, 152 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По России за сутки зафиксировано 16 474 случая заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 1 916, Москве — 1 545 и Московской области — 773. За время пандемии выявлено 3 901 204 случая заболевания россиян. В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции выздоровело более 64 тысяч пациентов За сутки из больниц выписано 355 жителей региона, общее число выздоровевших составило 64 144 человека. В России сутки выздоровело 24 822 человека. Больше всего выписанных в Москве — 5 221, Санкт-Петербурге — 3 627 и Московской области — 990. Таким образом число выздоровевших достигло 3 365 367 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 626 388 человек. За сутки в Свердловской области от COVID-19 скончалось 16 пациентов За время пандемии зарегистрировано 2 079 летальных случаев. В России за сутки от инфекции скончалось 526 человек. Больше всего умерших в Москве — 65, Санкт-Петербурге — 55 и Московской области — 37. За все время зафиксировано 74 684 случая смерти россиян.

