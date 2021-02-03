В Свердловской области за сутки выявлено 334 случая COVID-19

В Свердловской области снижается число тяжело больных коронавирусом

За минувшие сутки больше всего случаев инфекции зафиксировано в Екатеринбурге, там заболело 160 человек. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Реж, Североуральска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Тавдинского городского округа.