Рекордная смертность зафиксирована в Свердловской области в 4 квартале 2020 года

В регионе за 2020 год скончались 67 510 человек, что на 17% больше уровня 2019 года. Тогда скончались 57 644 человека, пишет E1.
Ранее на сайте Управления ЗАГС по Свердловской области были размещены данные по смертности за первые три квартала 2020 года. Четвертый квартал стал рекордным из них. Так, в первом квартале 2020 зарегистрировано 14 804 смерти, во втором — 14 367, в третьем — 17 230 и в четвертом 21 109.
Максимальное количество скончавшихся за один квартал года было зарегистрировано в 2015 году, когда умерли 16 167 свердловчан. По данным издания, в остальные годы смертность держалась на уровне 14-15 тысяч человек.
По словам врача Александра Соловьева, в 2020 году возросло количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Он отметил, что на них влияет коронавирус.
Смертность от всех причин, на которые коронавирус не влияет, либо не изменилась, либо снизилась, отметил Соловьев.