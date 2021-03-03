Рекордная смертность зафиксирована в Свердловской области в 4 квартале 2020 года

Ранее на сайте Управления ЗАГС по Свердловской области были размещены данные по смертности за первые три квартала 2020 года. Четвертый квартал стал рекордным из них. Так, в первом квартале 2020 зарегистрировано 14 804 смерти, во втором — 14 367, в третьем — 17 230 и в четвертом 21 109.