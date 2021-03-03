Снегопады и ветра ожидают тагильчан в ближайшие дни

В среду, 3 марта, ожидается пасмурная погода и осадки в виде снега. Температура воздуха ночью составит -9 градусов, днем столбик термометров поднимется до -3 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
В четверг, 4 марта, синоптики обещают снег и пасмурную погоду. Ночью похолодает до -6 градусов, днем будет -4 градуса. Ожидается западный и юго-западный ветер до девяти метров в секунду.
В пятницу, 5 марта, также прогнозируются небольшие снегопады. Ночью и днем будет -5 градусов, к вечеру похолодает до -11 градусов. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду.