Потепление ожидает тагильчан в середине рабочей недели
3 апреля 2017, 11:05Здоровье и экология
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В середине текущей недели в Нижний Тагил придет весна, сообщает Гидрометцентр.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первой половине рабочей недели в Нижнем Тагиле будет сохраняться минусовая температура, однако уже со среды прогнозируется долгожданное потепление. Начнется обильное таяние снега.
Так, 3 и 4 апреля столбик термометра будет держаться на отметке 0…+2 градуса. 5 апреля в регион придет теплый воздух с Атлантики.
7 апреля ожидается потепление до +8 градусов, к концу недели весна решительно вступит в свои права.
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