Потепление ожидает тагильчан в середине рабочей недели

В первой половине рабочей недели в Нижнем Тагиле будет сохраняться минусовая температура, однако уже со среды прогнозируется долгожданное потепление. Начнется обильное таяние снега.

Так, 3 и 4 апреля столбик термометра будет держаться на отметке 0…+2 градуса. 5 апреля в регион придет теплый воздух с Атлантики.

7 апреля ожидается потепление до +8 градусов, к концу недели весна решительно вступит в свои права.