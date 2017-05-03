Подготовка проекта по ремонту систем водоотведения и водоснабжения ведется в Нижнем Тагиле
3 мая 2017, 10:30Здоровье и экология
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Сергей Носов провел совещание по подготовке концессионного соглашения в сфере водоотведения и водоснабжения Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмечено, что в России уже имеется опыт государственно-частных контрактов в сфере водоснабжения. Данный опыт хоть и небольшой, но практика показала, что он эффективен.
В условиях соглашения отмечено, что концессия будет реализовываться в течение 30 лет, в период с 2015 по 2017 гг. на реконструкцию объектов водоснабжения в городе уйдет 7 млрд руб.
Фактически нам необходимо подготовить соглашение в его лучшем варианте, используя положительный опыт других городов. При этом надо учесть несколько моментов: финансово-инвестиционную составляющую проекта, все технологические параметры проекта, а также порядок приемки работ, их финансирования и последующих расчетов сказал мэр.
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