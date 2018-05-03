-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
день: +9
вечер: +12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.00 - 0.73
EUR 75.21 - 0.55
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пасмурная и дождливая погода возвращается в Нижний Тагил

3 мая 2018, 10:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,экология,дождь,снег,весна,синоптики,похолодание,прогноз,ветер

Пасмурная и дождливая погода возвращается в Нижний Тагил. 4 мая стоит ожидать похолодания.

Как сообщили синоптики УГМС, в Свердловской области ожидается похолодание. Теплая и солнечная погода, которая продержалась все праздничные выходные, сменится дождями и похолоданием к концу рабочей недели.

Отмечается, что уже к вечеру 3 мая стоит ожидать дождь, а 4 мая будет облачно с прояснениями, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики предупреждают о ветре до 16 м/с, пишут «Аргументы и Факты».

В субботу, 5 мая, в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +6 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Ветер – 9 м/с.

В воскресенье, 6 мая, потеплеет до 12 градусов выше нуля. Переменная облачность, порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Напомним, что в регионе уже неоднократно объявлялось штормовое предупреждение.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Потепление придет в Нижний Тагил в выходные
12 апреля, 14:05
9 0
Мокрый снег и дождь ожидаются в начале недели в Свердловской области
9 апреля, 07:30
0 0
Снегопады отступят в Свердловской области к середине недели
19 марта, 09:00
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 8
Сейчас на сайте 2934 гостя и 24 пользователя
Подписаться на новости