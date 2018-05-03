Пасмурная и дождливая погода возвращается в Нижний Тагил. 4 мая стоит ожидать похолодания.

Как сообщили синоптики УГМС, в Свердловской области ожидается похолодание. Теплая и солнечная погода, которая продержалась все праздничные выходные, сменится дождями и похолоданием к концу рабочей недели.





Отмечается, что уже к вечеру 3 мая стоит ожидать дождь, а 4 мая будет облачно с прояснениями, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики предупреждают о ветре до 16 м/с, пишут «Аргументы и Факты».





В субботу, 5 мая, в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +6 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Ветер – 9 м/с.





В воскресенье, 6 мая, потеплеет до 12 градусов выше нуля. Переменная облачность, порывы ветра будут достигать 10 м/с.





Напомним, что в регионе уже неоднократно объявлялось штормовое предупреждение.