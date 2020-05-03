Медики предложили ужесточить в России карантинные меры
В России необходимо ужесточить карантинные меры. Об этом в интервью ТАСС заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
По мнению медика, в регионах развивается эпидемический процесс. Одной из причин этого Бойцов считает недостаточную дисциплинированность граждан.
С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше, приводит его слова пресс-служба Минздрава.
Медик предложил параллельно с ужесточением карантинных мер увеличить ответственность за их нарушение.
На примере других стран видно, что можно ожидать существенное увеличение смертности как от коронавирусной инфекции, так и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения, пояснил Бойцов.
Режим самоизоляции введены в России президентом Владимиром Путиным 2 апреля. Изначально ограничения планировали снять 30 апреля, но в связи с ростом заболеваемости в стране, глава государства объявил о продлении режима самоизоляции по 11 мая. Ожидается, что во время праздничного обращения 9 мая Путин вновь обратится к россиянам с очередным заявлением по коронавирусу.