Медики предложили ужесточить в России карантинные меры

По мнению медика, в регионах развивается эпидемический процесс. Одной из причин этого Бойцов считает недостаточную дисциплинированность граждан.

С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше, приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Медик предложил параллельно с ужесточением карантинных мер увеличить ответственность за их нарушение.

На примере других стран видно, что можно ожидать существенное увеличение смертности как от коронавирусной инфекции, так и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения, пояснил Бойцов.