Сильный ветер и 22 градуса тепла ожидают тагильчан в ближайшие дни

Сильный ветер и 22 градуса тепла ожидают тагильчан в ближайшие дни
Сильный ветер и 22 градуса тепла ожидают тагильчан в ближайшие дни
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Ветер до 17 метров в секунду, дожди и потепление до 22 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни, по данным Gismeteo.

Вторник, 4 мая

Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью опустится до +6 градусов. Прогнозируется порывистый ветер до 16 метров в секунду. Вечером малооблачная погода, +17 градусов. Ночью и утром ожидается небольшой дождь.

Среда, 5 мая

В среду ночью температура +12 градусов, утром и днем ожидается от +17 до +19 градусов. Днем и вечером прогнозируется небольшой дождь. Ветер до 10 метров в секунду.

Четверг, 6 мая

Синоптики прогнозируют похолодание, дождь утром и днем. Ночью +4 градуса. Температура воздуха колеблется в течение дня: от +9 градусов днем до +6 градусов вечером. Ветер до 17 метров в секунду.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
погодапотеплениесильный ветерНижний Тагил
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