Синоптики вновь обещают тагильчанам похолодание

В понедельник, 3 июня, будет жарко. Днем воздух прогреется до +22 градусов, солнечно, без осадков.

Во вторник начнется похолодание. Днем столбик термометра опустится до отметки +14 градусов, в ночные часы ожидается +5 градусов. Возможны дожди. Аналогичная температура ожидает жителей Нижнего Тагила в среду, 5 июня.