Синоптики вновь обещают тагильчанам похолодание
Сегодня, 09:05Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле в первой половине недели, по данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 3 июня, будет жарко. Днем воздух прогреется до +22 градусов, солнечно, без осадков.
Во вторник начнется похолодание. Днем столбик термометра опустится до отметки +14 градусов, в ночные часы ожидается +5 градусов. Возможны дожди. Аналогичная температура ожидает жителей Нижнего Тагила в среду, 5 июня.
В четверг станет чуть теплее. В ночные часы ожидается +8 градусов, днем синоптики обещают до +17 градусов. Переменная облачность, дожди.
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