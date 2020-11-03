В Свердловской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19

В России за сутки зафиксировано 18 648 случаев коронавируса. С начала пандемии выявили 1 673 686 случаев заболевания. Число выписанных достигло 1 251 364 пациентов, из них 15 331 человек выздоровел за сутки. Зарегистрировано 355 летальных случаев за сутки, всего с начала пандемии скончались 28 828 россиян.