В Свердловской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19

Сегодня, 13:23Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 283 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявили 37 049 заболевших свердловчан.

311 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 167 из них – на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписано из больниц 285 человек, с начала пандемии выздоровело 29 149 пациентов.

Зарегистрировано восемь случаев смерти, всего скончались 792 человека.

В России за сутки зафиксировано 18 648 случаев коронавируса. С начала пандемии выявили 1 673 686 случаев заболевания. Число выписанных достигло 1 251 364 пациентов, из них 15 331 человек выздоровел за сутки. Зарегистрировано 355 летальных случаев за сутки, всего с начала пандемии скончались 28 828 россиян.

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