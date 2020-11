В Свердловской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 283 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявили 37 049 заболевших свердловчан. 311 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 167 из них – на аппаратах ИВЛ. За сутки выписано из больниц 285 человек, с начала пандемии выздоровело 29 149 пациентов. Зарегистрировано восемь случаев смерти, всего скончались 792 человека. В России за сутки зафиксировано 18 648 случаев коронавируса. С начала пандемии выявили 1 673 686 случаев заболевания. Число выписанных достигло 1 251 364 пациентов, из них 15 331 человек выздоровел за сутки. Зарегистрировано 355 летальных случаев за сутки, всего с начала пандемии скончались 28 828 россиян.

