Бездомные кошки оказались запертыми в подвалах жилых домов Каменска-Уральского

Каменские зоозащитники добиваются того, чтобы уже закрытые подвалы открыли и выпустили находящихся там бездомных животных. В доме по улице Лермонтова, 64, со слов волонтёров, две бабушки спасли нескольких кошек. Для этого женщины целый день звонили слесарям.

Вышло какое-то постановление, мы точно не знаем, какое именно, вроде бы Госжилинспекции, предписывающее на зиму закрыть все продухи в подвалах. По всему городу начали замуровывать подвалы, не оставляя даже минимальных отверстий. То, что в них могут находиться кошки, никого не волнует,рассказала зоозащитница Людмила.