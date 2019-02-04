Бездомные кошки оказались запертыми в подвалах жилых домов Каменска-Уральского
Зоозащитники Каменска-Уральского забили тревогу из-за того, что коммунальщики, в связи с холодами, стали закрывать подвалы жилых домов, где могут находиться десятки бездомных кошек.
Каменские зоозащитники добиваются того, чтобы уже закрытые подвалы открыли и выпустили находящихся там бездомных животных. В доме по улице Лермонтова, 64, со слов волонтёров, две бабушки спасли нескольких кошек. Для этого женщины целый день звонили слесарям.
Вышло какое-то постановление, мы точно не знаем, какое именно, вроде бы Госжилинспекции, предписывающее на зиму закрыть все продухи в подвалах. По всему городу начали замуровывать подвалы, не оставляя даже минимальных отверстий. То, что в них могут находиться кошки, никого не волнует,рассказала зоозащитница Людмила.
Борцы за права животных ищут юристов, которые смогли бы дать консультацию и добиться освобождения животных, сообщает «ЕАН». В УК «Дирекция единого заказчика» пояснили, что подвалы закрывают из-за предстоящего похолодания: коммунальщики опасаются, что система отопления в них может разморозиться.
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