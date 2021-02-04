На Урале из-за арктического вторжения ожидаются морозы до -31 градуса

Синоптики сообщают, что 5–6 февраля пройдет мокрый снег. Возможно образование гололеда на свердловских дорогах. Затем, в воскресенье 7 февраля, к вечеру температура начнет опускаться. На Среднем Урале термометры покажут до -22 градусов, а 8 февраля на западе области температура воздуха опустится до -31 градуса.