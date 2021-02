На Урале из-за арктического вторжения ожидаются морозы до -31 градуса

В Свердловской области ожидается арктическое вторжение. После выходных наступят морозы до -31 градуса, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

По информации главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, после оттепели на неделе ожидается вторжение арктического воздуха. Синоптики сообщают, что 5–6 февраля пройдет мокрый снег. Возможно образование гололеда на свердловских дорогах. Затем, в воскресенье 7 февраля, к вечеру температура начнет опускаться. На Среднем Урале термометры покажут до -22 градусов, а 8 февраля на западе области температура воздуха опустится до -31 градуса. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», морозы продержаться в регионе до 10 февраля.

