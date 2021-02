За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 18 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии зафиксирован 4 321 случай заболевания тагильчан. В Свердловской области за прошедшие сутки выявлен 341 случай COVID-19, за все время инфекцией заболело 71 820 жителей региона. 337 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 152 из них — на аппаратах ИВЛ. За сутки из больниц выписано 363 свердловчанина, общее число выздоровевших составило 64 507 человек. С 3 по 4 февраля зарегистрировано 14 случаев смерти, за время эпидемии умерло 2 093 человека.

