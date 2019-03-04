Мокрый снег и +2: теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле в первую неделю весны

В понедельник, 4 марта, днем ожидается -7 градусов и снег. Во вторник -8 градусов днем и -15 ночью.

Со среды, 6 марта, начнется потепление. Так, днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса, возможен снег с дождем, ветер – юго-западный, 20 м/с.

В четверг, 7 марта, также ожидается +2 градуса днем и -9 градусов ночью. В пятницу, 8 марта, вновь возможно небольшое похолодание до -6 градусов в дневные часы и до -9 ночью.