Мокрый снег и +2: теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле в первую неделю весны
Сегодня, 08:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Нижнего Тагила на текущей неделе смогут почувствовать наступление весны. Синоптики обещают плюсовые температуры, южный ветер и мокрый снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 4 марта, днем ожидается -7 градусов и снег. Во вторник -8 градусов днем и -15 ночью.
Со среды, 6 марта, начнется потепление. Так, днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса, возможен снег с дождем, ветер – юго-западный, 20 м/с.
В четверг, 7 марта, также ожидается +2 градуса днем и -9 градусов ночью. В пятницу, 8 марта, вновь возможно небольшое похолодание до -6 градусов в дневные часы и до -9 ночью.
В выходные столбик термометра достигнет отметки +2 градуса. В воскресенье, 10 марта, не исключены осадки в виде дождя и снега. Ветер, по данным Гисметео, юго-западный, 20 м/с.
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