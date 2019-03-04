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Мокрый снег и +2: теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле в первую неделю весны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мокрый снег и +2: теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле в первую неделю весны

Сегодня, 08:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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