Школа в Екатеринбурге закрылась из-за туберкулеза у ученика младших классов
Сегодня, 14:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге школа №57 закрыта на санобработку из-за выявления случая туберкулеза у ученика младших классов.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что у ребенка выявлена закрытая форма заболевания, в целях профилактики принято решение о проведении в медучреждении санитарной обработки. Родители учеников сообщили, что не располагают сведениями о том, когда именно у ребенка было выявлено заболевание, еще в субботу занятия в школе проводились.
В образовательном учреждении сообщили, что заболевание у ребенка диагностировано давно, в данный момент у ученика случилось сезонное обострение, пишет Е1.
Департамент образования Екатеринбурга подтвердил факт инцидента и сообщил, что санобработка займет один день, во вторник занятия в школе продолжатся. Сегодня занятия у ребят проходят дистанционно.
Напомним, что в Екатеринбурге также зафиксировано увеличение числа заболевших корью.
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