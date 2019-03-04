Школа в Екатеринбурге закрылась из-за туберкулеза у ученика младших классов

Сообщается, что у ребенка выявлена закрытая форма заболевания, в целях профилактики принято решение о проведении в медучреждении санитарной обработки. Родители учеников сообщили, что не располагают сведениями о том, когда именно у ребенка было выявлено заболевание, еще в субботу занятия в школе проводились.

В образовательном учреждении сообщили, что заболевание у ребенка диагностировано давно, в данный момент у ученика случилось сезонное обострение, пишет Е1.

Департамент образования Екатеринбурга подтвердил факт инцидента и сообщил, что санобработка займет один день, во вторник занятия в школе продолжатся. Сегодня занятия у ребят проходят дистанционно.