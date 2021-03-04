Пять новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 165 случаев заболевания, за время пандемии — 78 346 инфицированных человек. Сообщается о 277 пациентах в тяжелом состоянии, из которых 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа из больниц выписано 175 человек, общее число выздоровевших достигло 71 356 свердловчан. Всего с начала эпидемии от коронавируса скончалось 2 422 жителя региона, из них 13 умерли за минувшие сутки.