Внеплановая проверка источников выбросов ожидает тагильский «Уралхимпласт»

Внеплановая проверка источников выбросов ожидает тагильский «Уралхимпласт»
Внеплановая проверка источников выбросов ожидает тагильский «Уралхимпласт»
Вчера, 19:50Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Источники выбросов проверит Уральское управление Росприроднадзора на тагильском «Уралхимпласте».

Делается это на основании распоряжения главы Росприроднадзора Светланы Родионовой.

В рамках проверки будут проверены источники выбросов предприятия на предмет соблюдения законодательства и достоверности инвентаризации. Кроме того, специалисты возьмут пробы воздуха совместно с сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО».

Напомним, в ноябре 2021 года проверка Уральского Роспотребнадзора выявила нарушения природоохранного законодательства на предприятии. Тогда УХП проверялось на предмет выполнения предписаний. Однако оно не было выполнено.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
экологияУралхимпластНижний Тагил
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