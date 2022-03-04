Внеплановая проверка источников выбросов ожидает тагильский «Уралхимпласт»

Делается это на основании распоряжения главы Росприроднадзора Светланы Родионовой.
В рамках проверки будут проверены источники выбросов предприятия на предмет соблюдения законодательства и достоверности инвентаризации. Кроме того, специалисты возьмут пробы воздуха совместно с сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО».
Напомним, в ноябре 2021 года проверка Уральского Роспотребнадзора выявила нарушения природоохранного законодательства на предприятии. Тогда УХП проверялось на предмет выполнения предписаний. Однако оно не было выполнено.