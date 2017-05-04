Врач из Нижнего Тагила стал лауреатом престижной премии в области дерматоскопии

Как сообщает заведующий филиалом №2 ГБУЗ СО СОКВД, Владимир Добровольский выступил в Москве на Всероссийском конгрессе по дерматоскопии и оптической диагностике.

Благодаря многим достижениям одаренных людей мир получил много уникальных изобретений. К примеру, многие проводят большое количество времени за уходом за кожей, включая эпиляцию. Но благодаря диодной лазерной эпиляции все проходит гораздо быстрее, причем безболезненно. Более подробно об этом можно узнать перейдя по ссылке http://ck7.ru/services/dlya-tela/diodnaya-lazernaya-epilyatsiya.html.