Врач из Нижнего Тагила стал лауреатом престижной премии в области дерматоскопии
4 мая 2017, 09:30Здоровье и экология
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Врач дерматовенеролог из Нижнего Тагила стал лауреатом престижной премии «Золотой дерматоскоп».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает заведующий филиалом №2 ГБУЗ СО СОКВД, Владимир Добровольский выступил в Москве на Всероссийском конгрессе по дерматоскопии и оптической диагностике.
Доклад нижнетагильского врача произвел впечатление на коллег. Российским дерматологическим сообществом Добровольский удостоен диплома за достижения в дерматоскопии.
Благодаря многим достижениям одаренных людей мир получил много уникальных изобретений. К примеру, многие проводят большое количество времени за уходом за кожей, включая эпиляцию. Но благодаря диодной лазерной эпиляции все проходит гораздо быстрее, причем безболезненно. Более подробно об этом можно узнать перейдя по ссылке http://ck7.ru/services/dlya-tela/diodnaya-lazernaya-epilyatsiya.html.
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