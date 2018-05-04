Повышенный уровень ванадия: НТМК загрязняет сточные воды в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, проверки прошли по инициативе главы города Сергея Носова для формирования полной базы уровня загрязнения водоемов города. Кроме того, экологи с прошлого года фиксируют повышенное содержание ванадия в сточных водах в реку Тагил после Западной системы очистных сооружений.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» взяли пробы воды из восьми контрольных колодцев ЕВРАЗ НТМК, совладельцем которого является Роман Абрамович. Через них сточные воды предприятия попадают в канализационную систему, а затем на Западную систему очистных сооружений, где производится их очистка, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела по экологии и природопользованию Ирины Михайловой, помимо ванадия в образцах взятой воды определялись еще семь загрязняющих веществ.

Глава города Сергей Носов подчеркнул, что проблемы загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями нужно решать уже сейчас.

Замеры, которые мы сегодня проводим, позволят сформулировать актуальные задачи для промышленных предприятий, на основании которых можно будет составлять дальнейший план действий сказал мэр.