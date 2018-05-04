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Повышенный уровень ванадия: НТМК загрязняет сточные воды в Нижнем Тагиле
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Повышенный уровень ванадия: НТМК загрязняет сточные воды в Нижнем Тагиле

4 мая, 21:55Здоровье и экология
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