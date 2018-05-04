Весенние субботники прошли в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
В рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы и 85-летию Дзержинского района жители Вагонки провели субботники и навели чистоту на улицах и во дворах.
В весенних субботниках приняли участие коммунальные службы, коллективы предприятий, организаций района и учащиеся образовательных учреждений. Работы по уборке мусора и благоустройству центральных улиц, скверов, мемориальных зон и площадей Дзержинского района продолжаются до сих пор.
Жители частного сектора не остались в стороне и совместными усилиями привели в порядок улицы Тельмана, 7-е ноября, Энгельса, Сибирская, Чайковского. Свою лепту в благоустройство внесли сотрудники администрации, которые выходили на уборку скверов по улице Энтузиастов и проспекту Ленинградский.
Работы продолжатся после майских праздников. Предстоит озеленение территории, высадка цветов и оформление клумб, сообщает Администрация Дзержинского района.
Фото: Администрация Дзержинского района
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