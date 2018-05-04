Весенние субботники прошли в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

В весенних субботниках приняли участие коммунальные службы, коллективы предприятий, организаций района и учащиеся образовательных учреждений. Работы по уборке мусора и благоустройству центральных улиц, скверов, мемориальных зон и площадей Дзержинского района продолжаются до сих пор.

Жители частного сектора не остались в стороне и совместными усилиями привели в порядок улицы Тельмана, 7-е ноября, Энгельса, Сибирская, Чайковского. Свою лепту в благоустройство внесли сотрудники администрации, которые выходили на уборку скверов по улице Энтузиастов и проспекту Ленинградский.