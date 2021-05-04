104 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

104 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
104 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 13:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
104 новых случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 34 случая COVID-19

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 599 случаев заболевания коронавирусом. 229 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 126 расположены в отделениях реанимации, а 85 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 7 770 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 839 514 человек.

Более 80,3 тысячи свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 314 человек, из них 111 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 6 755 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 584 и Санкт-Петербурге — 801 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 457 044 пациента.

8 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 142 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 111 535 человек, 337 заразившихся умерли за период с 3 по 4 мая.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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