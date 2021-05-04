104 новых случая заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 599 случаев заболевания коронавирусом. 229 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 126 расположены в отделениях реанимации, а 85 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 7 770 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 839 514 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 314 человек, из них 111 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 6 755 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 584 и Санкт-Петербурге — 801 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 457 044 пациента.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 142 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 111 535 человек, 337 заразившихся умерли за период с 3 по 4 мая.