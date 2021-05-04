Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 мая

4 мая при замерах воздуха на торговой площади на улице Зари в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал в воздухе наличие веществ-загрязнителей.

Температура воздуха во время замеров составляла +24 градуса, дул юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Показания газоанализатора по пяти веществам — диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, синильной кислоты, формальдегиду и сероводороду — остались нулевыми. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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