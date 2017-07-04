Жара наступит в Нижнем Тагиле во второй декаде июля
4 июля 2017, 15:15Здоровье и экология
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Через неделю в Нижний Тагил ненадолго придет жара.
Сюжеты: Нижний Тагил
Синоптики обещают жаркую погоду. Температура воздуха будет доходить до 26-30 °С. Жаркие дни продлятся недолго – с 10 по 16 июля.
В отделе метеорологических прогнозов утверждают, что количество осадков этим летом не должно превысить норму.
Тем не менее, утверждать, что в оставшееся время лета будет так же прохладно, как сейчас, еще рано.
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