Жара наступит в Нижнем Тагиле во второй декаде июля

Синоптики обещают жаркую погоду. Температура воздуха будет доходить до 26-30 °С. Жаркие дни продлятся недолго – с 10 по 16 июля.

В отделе метеорологических прогнозов утверждают, что количество осадков этим летом не должно превысить норму.

Тем не менее, утверждать, что в оставшееся время лета будет так же прохладно, как сейчас, еще рано.