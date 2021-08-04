«Горячая линия» по качеству овощей и фруктов заработала в Свердловской области

«Горячая линия» по качеству овощей и фруктов заработала в Свердловской области
«Горячая линия» по качеству овощей и фруктов заработала в Свердловской области
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: 1МI
Рекомендации по выбору продуктов и ответы на вопросы о качестве фруктов и овощей свердловчанам готовы дать специалисты Роспотребнадзора.

Для жителей Свердловской области заработала «горячая линия» Рспотребнадзора по качеству и овощей и фруктов. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы жителей о требованиях к плодоовощным продуктам, а также рассказать, куда обращаться при обнаружении на прилавках магазинов некачественных товаров.

Задать свои вопросы свердловчане могут в будние дни с 9 до 17 до 13 августа 2021 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Контактные номера территориальных отделов опубликованы на сайте ведомства. Также свердловчане могут задать свои вопросы по бесплатной линии Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 5554943.

Напомним, законопроект о продовольственной безопасности региона разработали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты ЗакСО предлагают изменить уровень самообеспечения региона различными видами продуктов, производимых на территории Среднего Урала.

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