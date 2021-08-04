«Горячая линия» по качеству овощей и фруктов заработала в Свердловской области

Для жителей Свердловской области заработала «горячая линия» Рспотребнадзора по качеству и овощей и фруктов. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы жителей о требованиях к плодоовощным продуктам, а также рассказать, куда обращаться при обнаружении на прилавках магазинов некачественных товаров.