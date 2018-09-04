Видимость ухудшена: утренний туман накрыл улицы Нижнего Тагила

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Утром 4 сентября туман накрыл улицы Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за наступивших погодных условий на улицах города могут участиться дорожно-транспортные происшествия. В частности водителям и родителям стоит уделить особое внимание юным участникам дорожного движения.
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Туман возникает из-за разницы температур – холодная ночь и тёплое утро. Согласно прогнозам синоптиков, днём 4 сентября ожидается до 20 градусов по шкале Цельсия.
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