Синоптики обещают таильчанам в выходные до +18 градусов
Сегодня, 12:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Жителей Нижнего Тагила, по данным Гисметео, ждут теплые и солнечные выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 5 октября, днем ожидается до +18 градусов, солнечно, без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до +10 градусов. Ветер — до 10 метров в секунду.
В воскресенье днем синоптики обещают до +16 градусов, переменная облачность, без осадков. В ночные часы +8 градусов. Вертер — до 9 метров в секунду.
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