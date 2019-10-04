Тагильские медики впервые провели мозаичную хондропластику на коленном суставе

По словам травматолога-ортопеда Владимира Гурьева, до этого операции проводились в два этапа с помощью матрицы «Хондрогайд». В новой же технологии использовался аутотрансплантат самого пациента. Цилиндры из здоровой ткани пересаживаются в область дефекта, после чего формируют новый хрящ. Такой метод обеспечивает более быструю реабилитацию и восстановление функции сустава.

Технология, которая актуальна во всем мире, теперь доступна для жителей Свердловской области. Наши травматологи под руководством Дмитрия Малинина уже в 2013 году выступили на международном конгрессе в Москве с результатами, полученными по методике «Хондрогайд», и в настоящее время методика модернизирована,рассказал заведующий травматологическим отделением горбольницы №4 Александр Котов.