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#300лет
Тагильские медики впервые провели мозаичную хондропластику на коленном суставе
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Тагильские медики впервые провели мозаичную хондропластику на коленном суставе

Сегодня, 17:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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