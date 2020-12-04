Превышение ПДК по формальдегиду зафиксировано метеорологами в Нижнем Тагиле 3 декабря

В этот же день, 3 декабря, редакция TagilCity.ru совершила объезд по Вагонке и замерила концентрацию вредных веществ в нескольких точках района. Результаты показали превышение ПДК диоксида азота в четыре раза возле проходной УВЗ и наличие синильной кислоты, концентрация которой не превысила ПДК. Кроме того, превышение ПДК диоксида азота в семь раз зафиксировано рядом со специальным стационарным пунктом наблюдения за загрязнениями УГМС на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов.