Превышение ПДК по формальдегиду зафиксировано метеорологами в Нижнем Тагиле 3 декабря

3 декабря в Нижнем Тагиле было зарегистрировано наличие воздухе формальдегида на стационарном пункте в Тагилстроевском районе. В этот же день замеры воздуха TagilCity.ru показали превышение ПДК диоксида азота и синильной кислоты на Вагонке.

Концентрация формальдегида на ПНЗ № 2 на улице Гражданская равнялась 1,1 ПДК (стандартный индекс). Стандартный индекс — это наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК, то есть в этом случае превышение ПДК составляет 10%. Также в сообщении УГМС говорится, что «от наблюдателей пунктов наблюдений государственной сети не поступала информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха». В этот же день, 3 декабря, редакция TagilCity.ru совершила объезд по Вагонке и замерила концентрацию вредных веществ в нескольких точках района. Результаты показали превышение ПДК диоксида азота в четыре раза возле проходной УВЗ и наличие синильной кислоты, концентрация которой не превысила ПДК. Кроме того, превышение ПДК диоксида азота в семь раз зафиксировано рядом со специальным стационарным пунктом наблюдения за загрязнениями УГМС на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter