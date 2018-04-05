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ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями (ФОТО)
Сюжеты:
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ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями (ФОТО)

5 апреля, 14:05Здоровье и экология
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