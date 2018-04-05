ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле вело сброс отходов с нарушениями (ФОТО)

Тагильская фирма осуществляла строительство очистных сооружений ливневой канализации с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Помимо сброса отходов на почву, ООО «Уралстроймонтаж» сбрасывало на участок вблизи Муринского пруда, который является местом отдыха жителей Гальянки, сточные воды с превышением концентрации вредных веществ. Сточные воды должны были собираться центробежными насосами в металлические емкости, однако фирма вела сброс в водоем из котлована строительства через шланг.