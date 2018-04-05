Первые дожди ожидаются в Свердловской области в конце первой недели апреля
5 апреля, 22:05Здоровье и экология
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Уральские синоптики обещают жителям Свердловской области мокрый снег и дожди. Предполагается, что идти они будут до конца первой недели апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
УГМС сообщает, что к Пасхальным праздникам в область придет циклон с мокрым снегом и дождем.
Конец первой недели апреля ожидается по-настоящему весенним. Тепло с европейского юга страны принесут ветры юго-западного направления. Днем будет тепло - +5.. +9 градусов.
В ночь на пятницу, 6 апреля, температура воздуха упадет до -1.. -6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +3.. +8 градусов. Возможны небольшие осадки, снег - ночью и дождь - днем. Ветер северный 4-9 м/с.
Ночью 7 апреля температура будет до -2..-7, днем до +4.. +9. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с, пишет «Областная газета».
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