В Нижнем Тагиле на субботниках убрали 18 тысяч «кубов» мусора

По заявлению главы Ленинской администрации Геннадия Мальцева, к майским праздникам было убрано порядка 80% улиц. На субботники вышли почти две тысячи тагильчан и 320 организаций. Силами жителей района собрано около 5-ти тысяч кубометров мусора, который остался на улицах после зимы.

На Тагилстрое в субботниках приняли участие почти 5 тысяч человек. По словам главы района Дениса Парамонова, тагильчане убрали 4974 кубических метра мусора.

Вагонка стала лидером по всем показателям. В уборке района приняли участие 680 организаций и свыше 6-ти тысяч дзержинцев. По итогам субботников, убрано порядка 8 000 кубов мусора, ликвидировано 9 несанкционированных свалок, очищено 86% улиц района.

Не отстают от городских и жители сел. На уборку пригородных населенных пунктов вышли 412 человек. Свою лепту в загрязнении природы вносят туристы, которые сплавляются по реке Чусовая. Как отмечает и.о. начальника территориального отдела городской администрации Лидия Панникова, в основном, мусор скапливается в деревне Усть-Утка.

Такая кампания по наведению блеска на тагильских улицах носит название «Зеленая волна». По информации замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константина Захарова, дни чистоты будут продолжаться до начала лета.