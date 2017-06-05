Свердловская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге российских регионов

По данным рейтинга, самая грязная область – Челябинская. Соседствующий регион – Свердловская область – расположился рядом, на предпоследнем месте. Самым чистым регионом специалисты назвали Тамбовскую область, и далее по списку идут Республика Алтай и Алтайский край.

Основная проблема городов – свалки. Кроме того, в рейтинге для оценки состояния региона учитывались такие параметры, как выбросы, сбросы, качество воздуха и воды. Не последнюю роль при оценке экологии играла и активность экозащитников и властей.