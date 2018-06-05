Молочная кухня в центре Нижнего Тагила будет отремонтирована до конца 3 квартала

Здание детской поликлиники на улице Карла Маркса, 36 нуждается в капитальном ремонте. Ранее молодые родители из Нижнего Тагила сообщали в редакцию TagilCity.ru о состоянии молочной кухни в поликлинике. По словам молодого отца, который впервые пришел за детским питанием, в здании он увидел разрушенные стены и полы, осыпавшуюся штукатурку, залежи старого шифера и покосившиеся окна.

В администрации Детской городской больницы, к которой относится данная поликлиника, сообщили, что до конца третьего квартала планируется провести ремонт молочной кухни. Планируется ремонт кровли, окон, замена электропроводки и внутренняя отделка помещения.

До конца третьего квартала планируется произвести текущий ремонт здания пункта выдачи молочного питания. Ремонтные работы включают в себя ремонт кровли здания, замену оконных блоков, замену электропроводки и системы отопления, а также работы по внутренней отделке помещения, сообщили в детской городской больнице Нижнего Тагила.

Капитального ремонта требует не только молочная кухня, но и здание детской поликлиники на Карла Маркса, 36 целиком.

Главврач детской городской больницы Дмитрий Клейменов сообщил, что уже проведено обследование здание и получено экспертное заключение по техническому состоянию. В настоящее время администрация поликлиники готовит пакет документов для получения субсидии на проведение капремонта.

Здание детской поликлиники по адресу Карла Маркса, 36 требует в целом проведения капитального ремонта. Администрацией учреждения ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для выделения субсидий на проведение капремонта согласно приказа министерства здравоохранения Свердловской области ответило руководство детской городской больницы.

Как сообщили в детской городской больнице, пункт выдачи детского питания во время ремонта поликлиники на Карла Маркса,36 будет перенесен по адресу улица Фрунзе, 15.