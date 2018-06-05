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Молочная кухня в центре Нижнего Тагила будет отремонтирована до конца 3 квартала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молочная кухня в центре Нижнего Тагила будет отремонтирована до конца 3 квартала

5 июня, 15:30Здоровье и экологияИрина Анисимова
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