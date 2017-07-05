Сотрудники МЧС похвалили садоводов Нижнего Тагила за ответственное отношение к пожарной безопасности (ФОТО)

Представители МЧС побывали в садовом товариществе им. Тимирязева. Они осмотрели дома, бани, печи и электропроводку. И вручили хозяевам памятки с требованиями к пожарной безопасности.

Интересно, что большинство садоводов серьезно относятся к защите своего имущества от огня. На участках имеются бочки с водой, печи в дома побелены известкой, а дымоходы очищены от сажи. На территории сада есть звуковая сигнализация, которая в случае пожара оповестит всех жителей товарищества.

Особое внимание тагильчан сотрудники МЧС обратили на правила сжигания мусора. Его, отметим, необходимо поджигать на расстоянии более 50 метров от зданий. А в пожароопасный период это вообще делать категорически запрещено.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО