Потепление и небольшие дожди обещают синоптики тагильчанам в эти выходные

В пятницу, 6 сентября, днем ожидается +15 градусов с небольшими осадками. Ночью похолодает до +9 градусов. Ветер — до 9 метров в секунду.

В субботу и воскресенье днем будет также +15 градусов, кратковременные дожди. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. Ветер — от 7 до 9 метров в секунду.