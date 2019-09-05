Потепление и небольшие дожди обещают синоптики тагильчанам в эти выходные
Сегодня, 10:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До +15 градусов и небольшие дожди обещают тагильчанам синоптики в ближайшие выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 6 сентября, днем ожидается +15 градусов с небольшими осадками. Ночью похолодает до +9 градусов. Ветер — до 9 метров в секунду.
В субботу и воскресенье днем будет также +15 градусов, кратковременные дожди. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. Ветер — от 7 до 9 метров в секунду.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей