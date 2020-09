В Свердловской области 6 сентября местами сохранятся заморозки до -1, а на юге региона ожидается высокая пожароопасность, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Отмечается, что заморозки проявляются охлаждением почвы и воздуха. Поэтому рекомендуется защитить теплолюбивые сельскохозяйственные культуры от возможной гибели. Кроме того, пожароопасность проявляется возможными пожарами, тепловыми ударами, помутнением воздуха и опасными дымами.

