За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает опративный штаб Свердловской области.

С начала пандемии в городе зафиксировано 3118 случаев инфицирования. По данным на 4 ноября, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 390 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии выявили 47 835 заболевших человек. С 4 по 5 ноября из медучреждений выписали 395 человек, общее количество выздоровевших — 40 069 свердловчан. 16 свердловчан скончались за сутки, всего зарегистрировано 1 076 летальных случаев.

