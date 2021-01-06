В Свердловской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

За сутки больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Екатеринбурге — 207 человек. Кроме того коронавирус был выявлен у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Сухого Лога, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.