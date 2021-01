В Свердловской области продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом

За сутки в Свердловской области выявлено 389 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале снижается суточная заболеваемость коронавирусом За сутки больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Екатеринбурге — 207 человек. Кроме того коронавирус был выявлен у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Сухого Лога, Серова, Талицкого и Туринского городских округов. Всего за время пандемии зафиксировано 60 973 заболевших свердловчан. 538 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 320 из них лежат в реанимации, 217 — на аппаратах ИВЛ. В России за сутки выявлено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 142, Санкт-Петербурге — 3 3341 и Московской области — 1 097. С начала пандемии зарегистрирован 3 308 601 случай инфицирования. В Свердловской области количество заболевших ниже, чем количество выздоровевших пациентов За сутки из больниц по выздоровлению выписано 395 человек, общее количество достигло 53 344 пациентов. В России за сутки из медучреждений выписали 23 055 человек. Больше всего в Москве — 7 206, Санкт-Петербурге — 1 788 и Московской области — 1 500. За время пандемии насчитывается 2 685 723 выздоровевших россиян. По данным Роспотребнадзора в России под наблюдением врачей остаются 647 397 человек. В Свердловской области не изменилось число летальных случаев от COVID-19 за сутки С 5 по 6 января в регионе от коронавируса умерли 18 человек, за время пандемии зарегистрировано 1 614 летальных случаев. В России за сутки от новой коронавирусной инфекции умерло 445 человек, больше всего в Москве — 70, Санкт-Петербурге — 58 и Московской области — 21. Всего от коронавируса скончался 59 951 россиянин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter