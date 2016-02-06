Противопожарные проруби проверили специалисты 46-ой пожарной части в селах близ Невьянска

В селах близ города Невьянск сотрудники из 46-ой пожарной части провели проверку прорубей, используемых во время пожара. С помощью таких прорубей заправляют водой цистерны пожарных машин. Помимо самих сотрудников участие в инспекции приняли и другие пожарники-добровольцы.

Проверка показала, что в селах Шурала, Шайдуриха и Кунара показали себя с хорошей стороны. Наличие знаков, прорубь сделана, и проезд для пожарной машины подготовлен.

Однако на этом положительные моменты проверки подошли к концу. В селах Конево, Аятское, Корелы и Осиновка не нашли ни мест для заправки водой пожарных машин, ни самих прорубей.

Об этих нарушениях специалисты сообщили главам сел, в которых нашли нарушения. И к счастью, в течение несколько дней они все были устранены.