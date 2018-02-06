8 млн рублей выделены Нижнему Тагилу на второй этап поиска подземных вод

В Нижнем Тагиле начался второй этап конкурса по изысканию подземных источников водоснабжения, которые должны заменить питьевую воду из Черноисточинского пруда.

Напомним, осенью 2017 года из регионального бюджета уже были предусмотрены 9 млн рублей на начало работ. На первом этапе на северо-западном берегу Черноисточинского водохранилища проводились разведочные работы по изысканию подземных источников воды.

Сейчас правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу 8 млн рублей. Согласно проектным документам, на втором этапе подрядчику предстоит пробурить скважины для поиска воды, провести опытно-фильтрационные работы и начать наблюдение за режимом поверхностных и подземных вод. Эти работы должны завершиться до 17 декабря 2018 года, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».