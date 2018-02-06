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8 млн рублей выделены Нижнему Тагилу на второй этап поиска подземных вод
Сюжеты:
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8 млн рублей выделены Нижнему Тагилу на второй этап поиска подземных вод

6 февраля, 18:10Здоровье и экология
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