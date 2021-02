С 5 по 6 февраля в Нижнем Тагиле зафиксировано 20 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии зарегистрировано 4 360 случаев заболевания тагильчан. С Свердловской области за сутки выявлено 323 случая инфекции, общее число зарегистрированных заболевших составило 72 474 человека. 331 пациент находится в тяжелом состоянии, 148 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений региона выписано 334 человека, за все время выздоровело 65 197 пациентов. С начала пандемии от инфекции умер 2 121 житель Свердловской области, из них 13 за прошедшие сутки.

