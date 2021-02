В Свердловской области от коронавируса выздоровело более 65 тысяч человек

За сутки в Свердловской области выявлено 323 случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области за сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Екатеринбурге С 5 по 6 февраля в столице Урала зарегистрировано 129 случаев инфицирования. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Арамильского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. С начала пандемии количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 72 474 человек. Состояние 331 пациента врачи оценивают как тяжелое, 224 из них находятся в реанимации, 148 — на аппаратах ИВЛ. В России за минувшие сутки зафиксировано 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 214, Санкт-Петербурге — 1 248 и Московской области — 955. За все время эпидемии зарегистрировано 3 951 233 случая инфицирования россиян. На Среднем Урале за сутки заболевших COVID-19 меньше, чем выписанных по выздоровлению За сутки в Свердловской области из больниц 344 жителя региона, за все время от инфекции выздоровело 65 197 человек. По России с 5 по 6 февраля выписано 22 831 человек. Больше всего выписано в Москве — 4 333, Санкт-Петербурге — 2 472, а также Московской области — 1 012. Общее число выздоровевших россиян составило 3 436 326 человек. По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков остаются 626 795 пациентов. В Свердловской области снизилось количество летальных случаев от коронавируса за сутки За сутки в регионе зарегистрировано 13 случаев смерти от COVID-19, за все время пандемии от инфекции скончался 2 121 случай смерти. Общее количество смертей от коронавируса в России с начала пандемии составило 76 229 случаев, из них 497 человек умерло за минувшие сутки. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 60, Санкт-Петербурге — 45 и Московской области — 31.

