В Свердловской области разлилось авиационное топливо из вагона-цистерны

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту течи авиационного топлива из вагона-цистерны в Свердловской области.

Вагон, из которого протекло авиационное топливо для турбинных двигателей, был обнаружен в составе грузового поезда на станции Седельниково, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас течь устранена. Поврежденная цистерна отцеплена и поставлен на тупиковый путь. Окружающей среде вред не причинён. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства РФ при перевозке опасных грузов, а также экологического законодательства. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter