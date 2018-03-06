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Нижний Тагил согласовал концессию с венграми о строительстве очистных сооружений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил согласовал концессию с венграми о строительстве очистных сооружений

6 марта, 23:25Здоровье и экология
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