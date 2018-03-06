Нижний Тагил согласовал концессию с венграми о строительстве очистных сооружений

Если говорить о питьевом режиме, то мы предусматриваем строительство системы водоподготовки в Нижнем Тагиле, которой никогда не было. Даже на Черноисточинском пруду. Эта система есть там, но она не достроена. И все эти годы Тагилу просто везло. А питьевой режим на промышленных предприятиях давно уже идёт на привозной воде. Как минимум, лет 20 прокомментировал совместный договор Сергей Носов.