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Из свердловских аптек скоро пропадут препараты для мужской потенции: Роспотребнадзор начал изымать опасный товар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из свердловских аптек скоро пропадут препараты для мужской потенции: Роспотребнадзор начал изымать опасный товар

6 мая 2016, 16:20Здоровье и экологияТимофей Данилов
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