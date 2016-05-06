Из свердловских аптек скоро пропадут препараты для мужской потенции: Роспотребнадзор начал изымать опасный товар
Фармацевты Урала пока продолжают торговать БАДами, которые лишились лицензии.
Редакция TagilCity.ru рассказывала о том, что Роспотребнадзор разработал новую методику, которая способна безошибочно находить запрещенные синтетические вещества в БАДах.
Таким образом, в мужских препаратах, а именно в «Сеалексе» и «Аликапсе», обнаружен тадалафил. Это вещество не предназначено для свободной продажи в России. В апреле госрегистрацию данных БАДов аннулировали и начали изымать из оборота по всей стране.
Портал Е1.RU сообщает, что сами производители препаратов от импотенции убеждены, что это – происки конкурентов. Кроме того, они утверждают, что никаких официальных документов об изъятии их товара не получали. Однако Роспотребнадзор эту информацию опроверг – директиву производители получили.
Несмотря на то, что «спасительные добавки» потеряли лицензию, некоторые аптекари продолжают продавать фальсификат. Якобы они не были об этом официально осведомлены. Специалисты Роспотребнадзора поясняют, если у препаратов аннулирована регистрация, фармацевты не имеют права класть их на витрины.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru